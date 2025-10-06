Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Βουλή, όπου τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξήλθε του Κοινοβουλίου και επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στην 22η ημέρα απεργίας πείνας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος περνούσε από το σημείο και είπε στον οδηγό του να σταματήσει.

Ακολουθεί ο μεταξύ τους διάλογος:

- Αρχιεπίσκοπος: Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω.

- Ρούτσι: Ευχαριστώ, πρέπει να γίνει το αυτονόητο.

- Αρχιεπίσκοπος: Εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά.

- Ρούτσι: Ευχαριστώ μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κόσμος.

Πηγή: skai.gr

