«Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά»: Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Ο Αρχιεπίσκοπος βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Βουλή, όπου τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου - Ο μεταξύ τους διάλογος

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Βουλή, όπου τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξήλθε του Κοινοβουλίου και επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται στην 22η ημέρα απεργίας πείνας.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος περνούσε από το σημείο και είπε στον οδηγό του να σταματήσει.

Ακολουθεί ο μεταξύ τους διάλογος:

- Αρχιεπίσκοπος: Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω.
- Ρούτσι: Ευχαριστώ, πρέπει να γίνει το αυτονόητο.
- Αρχιεπίσκοπος: Εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά.
- Ρούτσι: Ευχαριστώ μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κόσμος.

