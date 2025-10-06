Εισαγγελική παραγγελία εκτέλεσης του αιτηματος εκταφής της κόρης της Καρυστιανού

Εισαγγελική παραγγελία εκτέλεσης του αιτήματος εκταφής της κόρης της Μαρίας Καρυστιανού πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Πρόκειται για το αίτημα που είχε υποβάλει η κυρία Καρυστιανού στις 25 Σεπτεμβρίου, ζητώντας τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευρήματα που να διαφοροποιούν την επίσημη εκδοχή για τα αίτια του θανάτου.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και να καταθέτουν διαδοχικά αιτήματα για νέες πραγματογνωμοσύνες και ιατροδικαστικού χαρακτήρα εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

