Βρέθηκε φόρμουλα για να γίνει δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Όπως έγινε επίσημα γνωστό, είχε κατατεθεί μήνυση κατά του ιατροδικαστή, η οποία είχε αρχειοθετηθεί. Η συγκεκριμένη μήνυση, με απόφαση της εισαγγελίας εφετών, ανασύρεται και στέλνεται στην εισαγγελία πρωτοδικών.

Οι δύο υποθέσεις συσχετίζονται, δηλαδή η παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών με την παλιότερη μήνυση κατά των ιατροδικαστών, οπότε, με αυτόν τον τρόιπο, εγκρίνεται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, θα κληθούν όσοι συγγενείς επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήματα εκταφείς και να γίνουν το τοξικολογικές.

