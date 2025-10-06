H ΕΛ.ΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο δράστης, που λίγο μετά τις οκτώ εισήλθε μέσα στο κάμπινγκ, αφού πρώτα σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη, στη συνέχεια πυροβόλησε και τον 60χρονο επιστάτη, επί χρόνια συνεργάτη του ιδιοκτήτη, στην προσπάθειά του αυτός να διαφύγει.

Από την πρώτη στιγμή οι άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας, με τη συνδρομή έμπειρων στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έφτασαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Φοινικούντα, ψάχνουν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορέσει να τους οδηγήσει στην εξιχνίαση αυτής της πολύ περίεργης δολοφονίας, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η προ ενός μηνός επίθεση που είχε δεχθεί επίσης ο 68χρονος ιδιοκτήτης. Προσπαθούν λοιπόν οι αστυνομικοί να συνδέσουν αυτές τις δυο επιθέσεις, για να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη, έτσι ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αυτό ελπίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής γιατί είναι όλοι ανάστατοι, καθώς ήταν δυο άνθρωποι που δεν είχαν δώσει ποτέ δικαιώματα στην περιοχή, είναι όλοι συγκλονισμένοι από αυτή την πολύ άγρια δολοφονία και με αυτό τον τρόπο που συνέβη χθες το βράδυ.

