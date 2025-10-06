Το αεροσκάφος για τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla” έφτασε στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ σημειώνει ότι: Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών σε συντονισμό με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, αφίχθη στην Αθήνα με ασφάλεια ειδική πτήση επαναπατρισμού των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Μέσω της ανωτέρω πτήσης διευκολύνθηκε και η μεταφορά 134 πολιτών από 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Είχε προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών και της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού, ενώ η Αθήνα είχε προχωρήσει την Παρασκευή σε έντονο διάβημα προς το Ισραήλ, ζητώντας την επιτάχυνση των ενεργειών για την αποφυλάκιση και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Στο αεροδρόμιο τους περίμενε πλήθος κόσμου.

Απελάθηκε και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Το Ισραήλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιπλέον 171 ακτιβιστές από τον στολίσκο βοήθειας για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν τη Δευτέρα στην Ελλάδα και τη Σλοβακία.

171 additional provocateurs from the Hamas–Sumud flotilla, including Greta Thunberg, were deported today from Israel to Greece and Slovakia.



The deportees are citizens of Greece, Italy, France, Ireland, Sweden, Poland, Germany, Bulgaria, Lithuania, Austria, Luxembourg, Finland,… pic.twitter.com/DqcGLOJov7 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 6, 2025

Σημειώνεται πως τους 27 Έλληνες πολίτες που μετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» επισκέφθηκε την Κυριακή στο κέντρο κράτησης όπου βρίσκονταν, αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών ήταν όλοι καλά στην υγεία τους και τους παρεχόταν κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Πηγή: skai.gr

