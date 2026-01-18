Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα: «Συνδρομή» $1 δισ. ζητά ο Τραμπ για μόνιμη θέση

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τις χώρες που θέλουν μια μόνιμη θέση στο νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε για τη Λωρίδα της Γάζας να συνεισφέρουν τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το σχέδιο καταστατικού του Συμβουλίου, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρώτος πρόεδρός του και θα αποφασίζει ποιοι θα προσκαλούνται ως μέλη. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία, με κάθε κράτος-μέλος που θα συμμετέχει να διαθέτει μία ψήφο, όμως όλες θα τελούν υπό την έγκριση του προέδρου.

«Κάθε κράτος-μέλος θα εκτίει θητεία όχι μεγαλύτερη από τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος Καταστατικού, με δυνατότητα ανανέωσης από τον Πρόεδρο. Η τριετής διάρκεια συμμετοχής δεν θα ισχύει για κράτη-μέλη που συνεισφέρουν περισσότερα από 1.000.000.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης μέσα στον πρώτο χρόνο από την έναρξη ισχύος του Καταστατικού», αναφέρει το σχέδιο.

Οι επικριτές του σχεδίου ανησυχούν ότι ο Τραμπ προσπαθεί να συστήσει μια εναλλακτική, ή ανταγωνιστική, εκδοχή του ΟΗΕ, τον οποίο επικρίνει εδώ και χρόνια.

Στο καταστατικό, το συμβούλιο περιγράφεται ως «διεθνής οργανισμός που επιδιώκει να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να διασφαλίσει διαρκή ειρήνη σε περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις». Θα αποκτήσει επίσημη υπόσταση όταν τρία κράτη-μέλη συμφωνήσουν επί του καταστατικού, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Ο Τραμπ θα είναι επίσης αρμόδιο για την έγκριση της επίσημης σφραγίδας του οργανισμού, σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει αρκετούς παγκόσμιους ηγέτες, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, να συμμετάσχουν σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο θα συγκροτηθεί υπό την ευρύτερη ομπρέλα του νέου του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Το σχέδιο αυτό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι για τις λεπτομέρειες δεν υπήρξε «συνεργασία» με τη χώρα του.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσκληθεί να ενταχθούν στο συμβούλιο ειρήνης. Το σχέδιο φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο ίδιος ο Τραμπ θα ελέγχει τα χρήματα, κάτι που για τις περισσότερες χώρες που θα μπορούσαν δυνητικά να συμμετάσχουν θα ήταν απαράδεκτο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς πρόκειται για ιδιωτικό θέμα.

Αρκετά κράτη αντιτίθενται σφόδρα στο σχέδιο καταστατικού του Τραμπ και εργάζονται συλλογικά για να αποκρούσουν τις προτάσεις, πρόσθεσαν οι πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Bloomberg News ότι, παρότι τα μέλη θα μπορούν να ενταχθούν δωρεάν, το ποσό του 1 δισ. δολαρίων θα παρέχει μόνιμη συμμετοχή. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για την υλοποίηση της εντολής του Συμβουλίου Ειρήνης για την ανοικοδόμηση της Γάζας, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σημείωσε ακόμη ότι το συμβούλιο θα διασφαλίζει ότι σχεδόν κάθε δολάριο που συγκεντρώνεται θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της εντολής του.

Το σχέδιο καταστατικού αναφέρει ακόμη ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα συνεδριάζει για να ψηφίσει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και «σε πρόσθετους χρόνους και τοποθεσίες που ο Πρόεδρος θα κρίνει κατάλληλες». Η δε ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του θα υπόκειται στην έγκριση του προέδρου.

Επίσης, θα πραγματοποιεί τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση τακτικές συνεδριάσεις χωρίς ψηφοφορία με την εκτελεστική επιτροπή.

Ο Τραμπ θα έχει επίσης την εξουσία να απομακρύνει ένα μέλος, με δυνατότητα άσκησης βέτο από την πλειοψηφία των 2/3 των κρατών-μελών. «Ο Πρόεδρος θα μπορεί να ορίσει ανά πάσα στιγμή διάδοχο για τον ρόλο του Προέδρου», αναφέρει ακόμη το καταστατικό.

Την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την πρώτη εκτελεστική επιτροπή που θα περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, πριν από τη συγκρότηση του συνολικού συμβουλίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.