Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ένας ημεδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – διακινητής, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει.

Κατασχέθηκε το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

