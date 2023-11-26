Πυροσβεστική: Πάνω από 200 κλήσεις σε όλη την Ελλάδα λόγω της κακοκαιρίας

Συνολικά 243 κλήσεις, κυρίως για κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας, έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες, Σάββατο, έως σήμερα τις 7 το πρωί, λόγω θυελλωδών ανέμων, ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, αλλά και χιονοπτώσεων σε περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Αττικής 61 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 38 κοπές δέντρων και 23 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 23 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 21 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο 43 επιβάτες ενός τουριστικού λεωφορείου το οποίο είχε ακινητοποιηθεί λόγω σφοδρής χιονόπτωσης στην Τ/Κ Κερασιάς Φλώρινας.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 7 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 κοπές δέντρων και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο 11 άτομα όταν ακινητοποιήθηκαν τα οχήματά τους λόγω σφοδρής χιονόπτωσης.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 12 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 3 κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 5 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 24 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 21 κοπές δέντρων και 2 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 12 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 18 κοπές δέντρων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου18 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 14 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου 17 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 16 κοπές δέντρων

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 16 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 9 κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 12 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Κρήτης 16 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων.

Υπενθυμίζεται ότι , σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε χθες Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 24-11-2023, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, λόγω της σημαντικής και γρήγορης βάθυνσης του βαρομετρικού χαμηλού Bettina που σχηματίστηκε στην Αδριατική και κινείται προς τη χώρα μας, με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα και τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

