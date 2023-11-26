Προβλήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Αχαΐας έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω χιονόπτωσης και παγετού είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στις παρακάτω περιοχές:

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Διακοπτού, μέσω Μεγάλου Σπηλαίου

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - χιονοδρομικού κέντρου

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Πριόλιθου

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Πτέρης

Στο μεταξύ, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα της Αιγιαλείας, όπου γινόταν, για προληπτικούς λόγους, μέσω αμφιδρόμησης του ρεύματος κυκλοφορίας προς Πάτρα.

Όμως, με δυσχέρεια πραγματοποιείται, λόγω κατολίσθησης φερτών υλικών, η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος του 80ου χιλιομέτρου της παλαιάς εθνικής οδού, Κορίνθου - Πατρών, στην περιοχή Μετόχι Αιγιαλείας.

Επίσης, λόγω πτώσης πετρών στο οδόστρωμα, με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο 19ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ακράτας - Ζαρούχλας, στην περιοχή Βράχος, όπως και στην επαρχιακή οδό Αιγίου - Δερβενίου - Μαμουσιάς.

Παράλληλα, όπως θα δείτε και στα βίντεο που ακολουθούν, προβλήματα έχουν προκληθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σε σημεία παραλιακών δρόμων και συγκεκριμένα στις περιοχές Βραχνέικα και Ρίο, του Δήμου Πατρέων, καθώς και στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στην Πάτρα, λόγω ύπαρξης φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βίντεο: Χρήστος Στρατουλάκος

