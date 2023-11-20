Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, μεσημβρινές ώρες χθες (19/11) στην περιοχή του Κολωνού, 54χρονος ημεδαπός που κατελήφθη να ασκεί εμπορική δραστηριότητα ελαιολάδου σε υπαίθριο χώρο χωρίς να διαθέτει τη νόμιμη άδεια πώλησης και τα απαραίτητα παραστατικά αγοράς.

Ο 54χρονος είχε σταθμεύσει το όχημα του, τύπου van, πλησίον υπαίθριας αγοράς, όπου υπήρχε κινητικότητα ατόμων και το είχε διαμορφώσει κατάλληλα για αγοραπωλησία.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (150) κιλά ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως-ποιότητας και ακαταλληλότητας για βρώση, καθώς και (60) κιλά ξηρών καρπών.

Ακολούθως, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την εμπορία τροφίμων και την ασφάλεια της υγείας από την κατανάλωση αυτών.

Επίσης, κατασχέθηκαν οι συγκεκριμένες ποσότητες λαδιού και απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο προς εξέταση.

Ακόμη, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο -2.000- ευρώ.

Πηγή: skai.gr

