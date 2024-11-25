Λογαριασμός
Κολωνός: Την ενοχή 14 κατηγορουμένων για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 12χρονης πρότεινε η Εισαγγελέας

Απαλλαγή 3 κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών - Εισαγγελική πρόταση ν ακριθεί ένοχος και για παιδική πορνογραφία ο ένας εκ των κατηγορούμενων

Κολωνός 12χρονη

της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή 14 κατηγορουμένων για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής και την απαλλαγή 3 κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών , πρότεινε κεκλεισμένων των θυρών η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης στον Κολωνό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελικός λειτουργός για τον έναν κατηγορούμενο ζήτησε να κριθεί ένοχος και για παιδική πορνογραφία.

TAGS: Κολωνός Βιασμός 12χρονης δίκη
