της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή 14 κατηγορουμένων για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής και την απαλλαγή 3 κατηγορουμένων λόγω αμφιβολιών , πρότεινε κεκλεισμένων των θυρών η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελικός λειτουργός για τον έναν κατηγορούμενο ζήτησε να κριθεί ένοχος και για παιδική πορνογραφία.

Πηγή: skai.gr

