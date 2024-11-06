Της Έλενας Γαλάρη

Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας άρχισε η δεύτερη δίκη για τη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης από τον Κολωνό.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελέως της έδρας με το οποίο συντάχθηκαν όλοι οι παράγοντες της δίκης να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

«Η δημοσιότητα της δίκης για το ανήλικο θύμα θα αποβεί επιβλαβής», είπε η εισαγγελέας.

Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 17 κατηγορούμενοι, στην πλειοψηφία αλλοδαποί, για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Το δικαστήριο πρέπει να «τρέξει» τη διαδικασία καθώς την 1η Δεκεμβρίου λήγει το 18μηνο προφυλάκισης.

Παρούσα στο δικαστήριο ήταν η μητέρα της ανήλικης η οποία, σε διακοπή της δίκης επιτέθηκε φραστικά σε έναν εκ των κατηγορουμένων, ενώ την ώρα που έμπαιναν όλοι οι κατηγορούμενοι στη δικαστική αίθουσα, το ακροατήριο φώναζε: « βιαστες...δημιοι...μα με ένα 12χρονο;»

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

