Οι πρώτες κινήσεις Ανδρουλάκη από τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Με ένα σύντομο και θεσμικό τηλεφώνημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχάρη τον Σωκράτη Φάμελλο για την εκλογή του, χθες λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγουν όμως να μην σχολιάζουν τα εσωτερικά άλλων κομμάτων.

Εξάλλου, έχουν πολλή δουλειά στον δρόμο που χαράζουν για την αυτόνομη αντιπολιτευτική πορεία.

Την πρώτη του θεσμική συνάντηση ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο δημαρχείο της πόλης. Η κίνηση αυτή έχει συμβολικό χαρακτήρα αφού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είναι και βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί να αυξήσει τη δυναμική του κινήματος στη Βόρεια Ελλάδα.

Τα μάτια σήμερα το βράδυ στρέφονται στη συνύπαρξη του Νίκου Ανδρουλάκη με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη καθώς θα είναι εκ των ομιλητών στην παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Ασημακόπουλου «Πρώτη Φορά Αριστερά, Αντιθέσεις, αντιφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1974-1990 και οι βάσεις του πολιτικού μεταμορφισμού του».

Και μπορεί οι συζητήσεις στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια να έχουν πάρει φωτιά για τη συνάντηση των δύο, από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνδέεται με τον συγγραφέα από τη Νεολαία του ΠΑΣΟΚ, και ο πρόεδρος είπε το «ναι» καθώς το βιβλίο αποκαθιστά την αλήθεια για το ποια ήταν η πρώτη αριστερή κυβέρνηση της χώρας.

Υπενθυμίζουν δε σε κάθε τόνο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει «ναι» σε συζητήσεις στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο.

Με μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να σημειώσει: «Ως ιδρυτικό στέλεχος και βουλευτής του νικηφόρου ΣΥΡΙΖΑ των ευγενών προσδοκιών, δεν εγκαταλείπω.»

