Σάμος: Νέα τραγωδία με μετανάστες – 8 νεκροί, ανάμεσά τους 6 παιδιά

Νέα τραγωδία με μετανάστες ανοιχτά της Σάμου, όπου πνίγηκαν 8 άνθρωποι, δύο γυναίκες και 6 παιδιά, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ναυάγησε υπό άγνωστες συνθήκες. Έως στιγμής έχουν εντοπιστεί 36 άτομα από την ΕΛΑΣ και έχουν απεγκλωβιστεί τρεις άνθρωποι από βραχώδη ακτή.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η ανακοίνωση του λιμενικού

EPEYNEΣ YΠO TON ΣYNTONIΣMO TOY EKΣEΔ ΠPOΣ ENTOΠIΣMO KAI ΔIAΣΩΣH AΛΛOΔAΠΩN ΣTH ΘAΛAΣΣIA ΠEPIOXH BOPEIA ΣAMOY AΠO 1 ΠAΘ, 1 N/Γ, 1 ΠΛΣ, 1 AEPOΣKAΦOΣ KAI 1 EΛIKOΠTEPO Λ.Σ.-EΛ.AKT. KAΘΩΣ KAI XEPΣAIEΣ ΔYNAMEIΣ. MEXPI ΣTIΓMHΣ EXOYN ENTOΠIΣTEI 36 ATOMA AΠO EΛAΣ KAI EXOYN AΠEΓKΛΩBIΣTEI 3 ATOMA AΠO BPAXΩΔH AKTH AΠO TO ΠAΘ. EXOYN ANAΣYPΘEI 8 ΣOPOI (6 ANHΛIKOI KAI 2 ΓYNAIKEΣ) AΠO TO ΠAΘ. KAIPOΣ B 5-6 BF.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.