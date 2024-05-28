Η Πολωνία αγοράζει από τις ΗΠΑ πυραύλους με δραστικό βεληνεκές 1.000 χλμ

Η κυβέρνηση της Πολωνίας ανήγγειλε χθες Δευτέρα την αγορά από τις ΗΠΑ πυραύλων κρουζ έναντι τιμήματος 677 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αυξήσει τις δυνατότητες των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της δυνητικής απειλής της Ρωσίας.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε τη σημασία που έχει η δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων εναντίον στόχων πολύ απομακρυσμένων από τη γραμμή του μετώπου και η εμβέλεια των πυραύλων που θα αποκτηθούν είναι περίπου 1.000 χιλιόμετρα», διευκρίνισε το πολωνικό υπουργείο Άμυνας στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Οι παραδόσεις των πυραύλων AGM-158 JASSM-ER («Joint Air-to-Surface Standoff Missile») θα γίνουν από το 2026 ως το 2030, διευκρίνισε.

Η Πολωνία διαθέτει ήδη πυραύλους JASSM εμβέλειας 370 χιλιομέτρων, μέρος του οπλισμού των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών πολλαπλών ρόλων F-16 της πολεμικής αεροπορίας της.

Η σύμβαση, που αναμένεται να υπογραφτεί σήμερα, εγγράφεται στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας εκσυγχρονισμού των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων η οποία άρχισε μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια το 2022.

Επικαλούμενη τη ρωσική απειλή, η Πολωνία αύξησε ραγδαία τον αμυντικό προϋπολογισμό της, που πλέον ανέρχεται σε περίπου 4% του ΑΕΠ — πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών-μελών του NATO.

Η Βαρσοβία δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού, κυρίως από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

