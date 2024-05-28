Αυστραλία: «Φρικιαστικές και απαράδεκτες οι συνέπειες» της επίθεσης στη Ράφα

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ κάλεσε σήμερα να κηρυχθεί «κατάπαυση του πυρός τώρα» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς μετά τον πολύνεκρο ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε καταυλισμό εκτοπισμένων κοντά στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Τα γεγονότα των τελευταίων 24 ωρών υπογραμμίζουν πως χρειάζεται ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός τώρα ώστε να προστατευθούν οι άμαχοι», τόνισε η κυρία Γουόνγκ μέσω X.

«Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ είχαν φρικιαστικές και απαράδεκτες συνέπειες», συνέχισε η επικεφαλής της αυστραλιανής διπλωματίας. «Η Αυστραλία έχει πει με μεγάλη σαφήνεια πως το Ισραήλ δεν πρέπει να προχωρήσει στην επιχείρησή του στη Ράφα, όπου έχει καταφύγει ο μισός και πλέον από τον πληθυσμό 2,3 εκατ. ανθρώπων της Γάζας», θύμισε.

«Η Χαμάς πρέπει να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους, να σταματήσει να χρησιμοποιεί παλαιστίνιους αμάχους σαν ανθρώπινες ασπίδες και να παραδώσει τα όπλα», συμπλήρωσε.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, έκανε λόγο για τουλάχιστον 45 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στον βομβαρδισμό και την πυρκαγιά σε καταυλισμό σκηνών το βράδυ της Κυριακής. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που κατήγγειλε «σφαγή» αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

