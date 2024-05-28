Εκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον βομβαρδισμό στη Ράφα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε να συνεδριάσει εσπευσμένα σήμερα μετά το μεσημέρι (ώρα Νέας Υόρκης) μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά σε σκηνές παλαιστινίων εκτοπισμένων στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Την είδηση γνωστοποίησαν διπλωματικές πηγές, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι ίδιες πηγές, ανέφεραν στο AFP, ότι η συνεδρίαση —κεκλεισμένων των θυρών— συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, κράτους-μη μόνιμου μέλους του ΣΑ, που εκπροσωπεί τις αραβικές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.