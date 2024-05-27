Survivor 2024: Μία κίνηση του Φάνη προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό

To γεγονός ότι είδε τον Φάνη να στήνει τα τοτέμ των παικτών στον στόχο, πιο πίσω, προκειμένου να πέφτουν εύκολα, επεσήμανε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι η Κατερίνα Δαλάκα.

Η παίκτρια των Διασήμων μιλώντας με τους συμπαίκτες της στον πάγκο, περιέγραψε αυτό που υπέπεσε στην αντίληψή της και στη συνέχεια, υπήρξε λογομαχία μεταξύ της Δαλάκα και της αντίπαλης ομάδας, με κάποιους να της λένε πως «φοβάται να συμμετάσχει στις μονομαχίες», εκείνη τον κατηγόρησε ανοιχτά.

«Πήγαινε βάλε τα τοτέμ σας πιο πίσω για να πέσουν καλύτερα και τα λέμε μετά», είπε η Κατερίνα Δαλάκα.

«Επειδή έχεις αγχωθεί εσύ τώρα, παίξε σωστά», της απάντησε ο Φάνης.

Τι έχω κάνει; Έχω αγχωθεί; Εγώ αγχώνομαι για να βγω στη μονομαχία; Αυτά που λέτε στα ριάλιτι; Ναι, τα έχουμε μάθει», του είπε εκείνη και πρόσθεσε «Σε τι γκρίνιαξα; Εγώ έβαλα τα τοτέμ πιο πίσω για να πέσουν; Που κλέβεις. Έλα τώρα. Πήγαινε βάλε τα τοτέμ πιο πίσω, όπως έκανες πριν, για να κερδίσετε».

Ο παίκτης των Μπλε, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί σήμερα, είχε την υποχρέωση να μαζεύει τα τοτέμ των παικτών και να τα στήνει πάλι στον στόχο, μετά τις αναμετρήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.