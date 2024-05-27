Η Ευρώπη βρίσκεται σε "μια πρωτόγνωρη στιγμή της ιστορίας της" που την υποχρεώνει να μεριμνήσει μόνη της για "την άμυνα και την ασφάλειά της", απέναντι κυρίως σε μια Ρωσία που "θα είναι εδώ αύριο, μεθαύριο", δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γαλλικού κράτους Εμανουέλ Μακρόν.

"Δεν θα αλλάξουμε τη γεωγραφία με τη Ρωσία, η οποία σήμερα απειλεί την ασφάλειά μας και έχει επιτεθεί στην Ουκρανία", δήλωσε σε ομιλία του προς νεαρούς Ευρωπαίους στη Δρέσδη της ανατολικής Γερμανίας, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Όλα αυτά τα χρόνια η Ευρώπη σίγουρα υπολόγιζε στον Αμερικανό σύμμαχο, ο οποίος εξακολουθεί και σήμερα να είναι ο πρώτος προμηθευτής όπλων της Ουκρανίας για να τη βοηθήσει να απωθήσει τη Ρωσία που της επιτίθεται. "Έχουμε το δικαίωμα, ακόμη και το καθήκον να πούμε στον εαυτό μας πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε αυτούς τους συμμάχους. Ωστόσο, είναι λογικό να τους ζητούμε να καταβάλουν ολοένα και περισσότερες προσπάθειες;" πρόσθεσε, συνηγορώντας εκ νέου και σθεναρά υπέρ μιας Ευρώπης που παίρνει την άμυνά της στα χέρια της.

"Εμείς οι Ευρωπαίοι θέλουμε διαρκή ειρήνη, δηλαδή την ειρήνη που οι Ουκρανοί - γιατί θα τους έχουμε επιτρέψει να υπερασπιστούν τη χώρα τους - θα έχουν επιλέξει και διαπραγματευτεί", και η οποία δεν θα είναι μια "συνθηκολόγηση".

"Πρέπει να σκεφτούμε την άμυνά μας, ως σύμμαχος στους κόλπους του ΝΑΤΟ, να το κάνουμε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ως μέλος της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας", δήλωσε ο Μακρόν.

"Η πραγματική ενοποίηση της Ευρώπης θα είναι μια Ευρώπη που ξέρει να σκέφτεται μόνη της και για την ίδια το κοινό της πλαίσιο της ασφάλειας και της άμυνας και αυτό είναι η πρόκληση των χρόνων που έρχονται", τόνισε.

Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε παράλληλα για τους κινδύνους της ακροδεξιάς για τη δημοκρατία στην Ευρώπη λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές.

"Ας κοιτάξουμε γύρω μας το έντονο ενδιαφέρον για τα αυταρχικά καθεστώτα, ας κοιτάξουμε γύρω μας την ανελεύθερη χρονική στιγμή που βιώνουμε", δήλωσε.

"Η ακροδεξιά, αυτός ο δυσμενής άνεμος φυσά στην Ευρώπη, αυτό είναι μια πραγματικότητα, λοιπόν ας αφυπνιστούμε!" τόνισε.

Στην αρχή της επίσκεψής του την Κυριακή, ο Μακρόν δήλωσε ότι η δημοκρατία βρίσκεται σε "κρίση", πιεσμένη από την "άνοδο" των άκρων και μια "γοητεία για τον αυταρχισμό".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.