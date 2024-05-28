Ο Ύπατος Αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλκερ Τουρκ, εξέφρασε «φρίκη» χθες Δευτέρα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι.

«Οι εικόνες από τον καταυλισμό είναι φρικιαστικές και δείχνουν ότι οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από το Ισραήλ, που ήδη οδήγησαν σε τόσους πολλούς θανάτους αμάχων, δεν αλλάζουν», τόνισε ο κ. Τουρκ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Γενεύη.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τουρκ καταδίκασε τις εκτοξεύσεις ρουκετών από παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις.

Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έγινε μερικές ώρες μετά την εκτόξευση οκτώ ρουκετών εναντίον του Τελ Αβίβ από τη Ράφα. Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς ανακοίνωσε πως εκτόξευσε «μεγάλη ομοβροντία ρουκετών σε ανταπόδοση για τις σφαγές αμάχων από τους σιωνιστές».

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Τουρκ απαίτησε επίσης την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση από τις παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα των ομήρων που κρατούν αφότου έγινε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στην ισραηλινή επικράτεια, το έναυσμα του πολέμου.

Ο Ύπατος Αρμοστής κατέγραψε ότι ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διενεργεί έρευνα για τον βομβαρδισμό, ο οποίος κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στοίχισε τη ζωή σε 45 ανθρώπους.

«Αυτό που είναι σοκαριστικά σαφές είναι πως πλήττοντας περιοχή γεμάτη αμάχους αυτό ήταν το εντελώς προβλέψιμο αποτέλεσμα», στηλίτευσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας πως η έρευνα που ανακοινώθηκε ότι διεξάγεται πρέπει να οδηγήσει σε «λογοδοσία» και «αλλαγές πολιτικής και πρακτικών».

«Καλώ το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση (...) στη Ράφα, όπως διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο» της Χάγης, πρόσθεσε.

Αξίωσε τα δυο μέρη να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός.

Η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους άλλους 252 ανθρώπους που απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο, 121 θεωρείται πως κρατούνται ακόμη όμηροι εκεί, όμως 37 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας, καταστροφικές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του οποίου ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα τουλάχιστον 36.050 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

