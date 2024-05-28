ΕΕ: Δεσμεύσεις για τη διάθεση 5 δις ευρώ για τους πρόσφυγες από τη Συρία

Διεθνείς δωρητές, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύτηκαν χθες Δευτέρα να διαθέσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τους σύρους πρόσφυγες, με τις Βρυξέλλες να επιμένουν στο ότι δεν πρέπει να «εξαναγκαστούν να επιστρέψουν» στη χώρα τους, όπου ξέσπασε πόλεμος το 2011.

Κατά την ετήσια σύνοδο που οργανώθηκε από την ΕΕ, προεδρεύοντος του επικεφαλής της διπλωματίας της, Ζοζέπ Μπορέλ, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν να διαθέσουν 2,12 δισεκ. ευρώ την περίοδο 2024-2025.

Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει κεφάλαια ύψους 560 εκατ. ευρώ που είχε υποσχεθεί ήδη να διαθέσει για τους σύρους πρόσφυγες στον Λίβανο, στην Ιορδανία και το Ιράκ φέτος· την επόμενη χρονιά, προβλέπεται να διατεθεί ισόποση χρηματοδότηση.

Ακόμη, η ΕΕ υποσχέθηκε να διαθέσει ποσό ύψους ενός δισεκ. ευρώ για τους Σύρους πρόσφυγες στην Τουρκία.

«Η κατάσταση στη Συρία είναι σήμερα πιο σοβαρή απ’ ό,τι ήταν πριν από έναν χρόνο. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν ποτέ τόσο σοβαρή και οι ανθρωπιστικές ανάγκες δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλες», είπε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

«Σήμερα, 16,7 εκατ. Σύροι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια», αριθμός που βρίσκεται «στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της κρίσης, πριν από 13 χρόνια», πρόσθεσε.

Ο ευρωπαίος επίτροπος που είναι αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, ο Γιάνες Λέναρσιτς, ανέφερε ότι δωρητές υποσχέθηκαν άλλα 2,5 δισεκ. ευρώ υπό μορφή δανείων, διευκρινίζοντας πως η ΕΕ και τα κράτη μέλη ρης θα διαθέσουν περίπου τα τρία τέταρτα των χορηγήσεων.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες προειδοποίησε πρόσφατα πως οι επιχειρήσεις της για την υποστήριξη των εκτοπισμένων Σύρων συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποχρηματοδότησης —έχει καλυφθεί μόλις το 15% του προϋπολογισμού που καταρτίστηκε— εδώ και σχεδόν έξι μήνες.

Οι χώρες της περιφέρειας που υποδέχθηκαν εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία πιέζουν ολοένα περισσότερο υπέρ της «εθελοντικής» επιστροφής τους στη χώρα τους.

Ωστόσο ο κ. Μπορέλ προειδοποίησε εναντίον κάθε προσπάθειας να εξαναγκαστούν πρόσφυγες να επιστρέψουν στη Συρία. «Οι εθελοντικές επιστροφές είναι εθελοντικές επιστροφές. Οι πρόσφυγες δεν πρέπει να εξαναγκάζονται να επιστρέψουν στη Συρία», είπε. «Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ασφαλής, εθελοντική, ενημερωμένη και αξιοπρεπής επιστροφή για τους πρόσφυγες στη Συρία προς το παρόν», επέμεινε.

Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε το 2011, με έναυσμα την καταστολή διαδηλώσεων με κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια πολίτες της χώρας σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.