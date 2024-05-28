Σε Βρυξέλλες και Λισαβόνα σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες, όπου πρόκειται να υπογράψει μαζί με τον βέλγο πρωθυπουργό Αλεξάντερ Ντε Κρο διμερή συμφωνία ασφαλείας, ανακοίνωσε εχθές το βράδυ η κυβέρνηση.

Ο ουκρανός πρόεδρος, που ζητεί η Δύση να ενισχύσει τη βοήθεια που παρέχει στη χώρα του στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία, αναμένεται κατόπιν να γίνει δεκτός από τον βέλγο βασιλιά Φίλιππο, ανακοίνωσε από την πλευρά του το παλάτι.

Η επίσκεψη, διάρκειας μερικών ωρών, αναμένεται να ολοκληρωθεί το μεσημέρι στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μέλσμπρουκ, κοντά στις Βρυξέλλες, όπου η κυβέρνηση του Βελγίου αναμένεται να υπενθυμίσει τη δέσμευσή της να διαθέσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μαχητικά αεροσκάφη F-16, «ει δυνατόν πριν από το τέλος της χρονιάς».

Το βελγικό υπουργείο Άμυνας συνεισφέρει στην εκπαίδευση των ουκρανών χειριστών και τεχνικών στη χρήση των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών. Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συναντήσει κάποιους από τους ουκρανούς και βέλγους πιλότους, τεχνικούς και εκπαιδευτές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του κ. Ντε Κρο.

Η επίσκεψη του ουκρανού προέδρου εγγράφεται σε περιοδεία του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Χθες βρισκόταν στη Μαδρίτη, σήμερα, μετά τις Βρυξέλλες, προβλέπεται να μεταβεί στη Λισαβόνα, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο και τον πρόεδρος Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα.

Στη Μαδρίτη, ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης Πέδρο Σάντσεθ ανήγγειλε νέα στρατιωτική βοήθεια, αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων εντός 2024 στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας ασφαλείας με το Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον κ. Σάντσεθ, ο πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε τη Δύση να αναγκάσει «με όλα τα μέσα» τη Ρωσία να δεχτεί την ειρήνη, ενώ το Κίεβο απαιτεί οι χώρες που της προμηθεύουν οπλισμό, ειδικά μεγάλης εμβέλειας, να επιτρέψουν τη χρήση τους εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια.

Ενώ μένουν λιγότερες από τρεις εβδομάδες ως τη σύνοδο για την ειρήνη στην Ουκρανία που προβλέπεται να οργανωθεί στην Ελβετία, ο κ. Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση της Κίνας και της Βραζιλίας να προσκληθεί η Ρωσία στις συνομιλίες, κρίνοντας πως θα «εμποδίσει τα πάντα».

Η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ισπανία αρχικά προβλεπόταν να γίνει τη 17η Μαΐου και γινόταν λόγος για πιθανή μετάβασή του στις Βρυξέλλες αμέσως μετά. Ωστόσο η επίσκεψη χρειάστηκε να αναβληθεί εξαιτίας των επιχειρήσεων του ρωσικού στρατού μερικές ημέρες νωρίτερα στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Από τον Φεβρουάριο του 2022, το Βέλγιο έχει δεσμευτεί να διαθέσει στην Ουκρανία βοήθεια η οποία υπερβαίνει τα 1,2 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 916 εκατ. μόνο εντός του 2024, σύμφωνα με το βελγικό υπουργείο Άμυνας, που διαβεβαιώνει πως εκπαίδευσε «σχεδόν 2.500 ουκρανούς στρατιωτικούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.