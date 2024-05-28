Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει το ισραηλινό πλήγμα στη Ράφα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε σήμερα το ισραηλινό πλήγμα στη Ράφα που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες Παλαιστινίους, υπογραμμίζοντας πως «αυτή η φρίκη πρέπει να σταματήσει».

«Καταδικάζω τις ενέργειες του Ισραήλ που προκάλεσαν τον θάνατο πολλών αθώων αμάχων, οι οποίοι αναζητούσαν απλώς καταφύγιο από αυτές τις φονικές συγκρούσεις. Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα. Αυτή η φρίκη πρέπει να σταματήσει», έγραψε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στόχος της επίθεσης ήταν δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς.

Ωστόσο, το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα σε καταυλισμό εκτοπισμένων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 45 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και εκατοντάδες άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.