Καναδάς: "Φρίκη" για το χτύπημα στη Ράφα - Αναγκαία η άμεση καταπαυση πυρός

Η κυβέρνηση του Καναδά εξέφρασε «φρίκη» χθες Δευτέρα για τον βομβαρδισμό της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες αμάχους, ζητώντας να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός».

«Μας προκάλεσαν φρίκη τα πλήγματα τα οποία σκότωσαν παλαιστινίους αμάχους στη Ράφα. Το ότι σκοτώθηκαν αθώοι άμαχοι είναι εντελώς απαράδεκτο. (...) Γι’ αυτό χρειάζεται άμεση κατάπαυση του πυρός», είπε η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Μέλανι Ζολί, ενώπιον του καναδικού κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

