Λαμία: Η ανακοίνωση για φωτιά στο εργοστάσιο και κρούσματα δηλητηρίασης μαθητών

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία παρασκευής γευμάτων στη Λαμία σχετικά με τα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης που καταγράφηκαν σε μαθητές αλλά και για τη φωτιά στο εργοστάσιο έπειτα από το συμβάν.

Όπως τονίζει, τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ήταν τέσσερα, από τα οποία τρεις μαθητές και μια εκπαιδευτικός.

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής ότι η φωτιά στο εργοστάσιο μπήκε από πρόθεση, υπογραμμίζει ότι «αγνοούν την ύπαρξη ή μη πορίσματος για τη φωτιά», ωστόσο «εάν πράγματι πρόκειται για εμπρησμό, θέλουμε το ταχύτερο δυνατόν να αποκαλυφθούν και συλληφθούν οι αδίστακτοι εγκληματίες που καταστρέφουν κόπους και προσπάθειες μίας ολόκληρης ζωής».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Τις τελευταίες ημέρες ο όμιλος εταιρειών «Γιαννίτσης Logistics Α.Ε». έχει βρεθεί στο επίκεντρο εκτεταμένης αρνητικής δημοσιότητας που έχει προκαλέσει πλήθος ψευδών και αβάσιμων ισχυρισμών που διασύρουν τη φήμη του Ομίλου μας και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια ούτε συνάδουν με τα υψηλά ηθικά επιχειρηματικά πρότυπα της έως τώρα πορείας μας από το 1987.

Καθώς η ερευνητική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, οφείλουμε να απαντήσουμε με ευθύτητα, ειλικρίνεια και τη δέουσα υπευθυνότητα σχετικά με τα διαδιδόμενα ιδίως δε σε αβάσιμους ισχυρισμούς που διατυπώνονται αποκλειστικά για τη δημιουργία και μόνον εντυπώσεων και ποτέ δεν αποδείχθηκαν, χωρίς κανένα σεβασμό πρωτίστως στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές μας.

Ως εκ τούτου, διευκρινίζουμε τα εξής:

- Σχετικά με τα κρούσματα διατροφικών διαταραχών που καταγράφηκαν την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 σε δημοτικά σχολεία της Λαμίας, τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ήταν στην πραγματικότητα τέσσερα, από τα οποία τρεις μαθητές και μια εκπαιδευτικός, όπως επιβεβαίωσε το Νοσοκομείο Λαμίας.

- Αμέσως μετά την είδηση των κρουσμάτων, η εταιρεία μας ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και πρωτόκολλα, όπως ορίζονται από τους αναγκαίους φορείς και αρμόδιες αρχές.

- Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έκτακτος υγειονομικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και ακολούθησε έλεγχος από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ως προς τη διαδικασία παρασκευής και την τήρηση όλων των κανόνων που προβλέπονται.

- Η πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή 19 Μαΐου 2024 στις εγκαταστάσεις του ομίλου στο ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας δεν έχει επηρεάσει την παραγωγική μονάδα που παρήγαγε τα προϊόντα αλλά κατέστρεψε ολοσχερώς τις αποθήκες συντήρησης και κατάψυξης.

- Μετά από απόφαση του ΕΦΕΤ, η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας έχει ανασταλεί προσωρινά μέχρι την επιδιόρθωση των ζημιών που έχουν προκληθεί στον εξωτερικό χώρο βόρεια της μονάδας παραγωγής καθώς και τη διενέργεια των απαραίτητων αναλύσεων και απολυμάνσεων στους χώρους.

- Αγνοούμε την ύπαρξη ή μη πορίσματος, ούτε έχουμε ο,τιδήποτε υπόψιν περί αυτού, πολύ δε περισσότερο για το περιεχόμενό του.

- Εάν πράγματι πρόκειται για εμπρησμό, θέλουμε το ταχύτερο δυνατόν να αποκαλυφθούν και συλληφθούν οι αδίστακτοι εγκληματίες που καταστρέφουν κόπους και προσπάθειες μίας ολόκληρης ζωής , αδιαφορώντας για τον κίνδυνο να οδηγηθούν δεκάδες οικογένειες στο φάσμα της ανεργίας και να απομειωθεί σημαντικά η οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής μας, και όχι μόνον!!!

- Θα περιμένουμε με μεγάλη προσμονή να λάβουμε γνώση του σχετικού πορίσματος, ώστε να προβούμε στα κατά νόμον προβλεπόμενα.

- Έως τότε θα εξακολουθήσουμε να προσπαθούμε να διώξουμε «το μαύρο» από τη ζωή μας, από τη ζωή των εργαζομένων μας, των συνεργατών μας, των φίλων και γνωστών ώστε να ξαναστήσουμε συν Θεώ, ό,τι θέλησαν να μας στερήσουν.

Συνεργαζόμαστε με αμεσότητα, προθυμία και απόλυτη διαφάνεια με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος όλα τα δεδομένα και να εντοπιστούν τα αίτια των συμβάντων. Δεσμευόμαστε ότι θα δράσουμε ανάλογα με τα πορίσματα των ερευνών και θα προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες που συνάδουν με τα υψηλά επιχειρηματικά μας πρότυπα. Παράλληλα, θεωρούμε υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε τον Όμιλο και τους ανθρώπους μας καθώς και τους συνεργάτες μας που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Ευχαριστούμε όλες και όλους που ο καθένας και κάθε μία συμπαρίσταται στην δοκιμασία αυτή, και ευτυχώς δεν είναι λίγοι

