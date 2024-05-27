Οσιος Ιωάννης ο Ρώσσος: Κοσμοσυρροή στη λιτανεία στην Εύβοια

Πλήθος κόσμου έχει συρρεύσει από χθες στο Προκόπι Ευβοίας, όπου χθες έγινε η επανένωση της χείρας του Αγίου με το υπόλοιπο σκήνωμα και σήμερα, ανήμερα της εορτή του, έγινε με λαμπρότητα η λιτανεία, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έλευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου στην Εύβοια, από το Προκόπι της Καππαδοκίας και από χθες εκτυλίσσονται συγκινητικές στιγμές στον Ναό.

Μάλιστα, με αφορμή την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου, πλήθος κόσμου ξεκίνησε από τα ξημερώματα με τα πόδια για το Προκόπι από τα Ψαχνά, ακόμη και από την Χαλκίδα, ως τάμα.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος γιορτάζει στις 27 Μαϊου. Το ιερό σκήνωμά του παραμένει άφθαρτο στο Νέο Προκόπι Εύβοιας και ο ίδιος θεωρείται θαυματουργός, με πολλές μαρτυρίες να κάνουν λόγο για τη βοήθεια που προσφέρει στην ίαση ασθενών.

Το ιερό σκήνωμα και η διαδρομή στο χρόνο

Η μακρά διαδρομή του σκηνώματος του Αγίου ξεκινά το 1773, οπότε έγινε εκταφή του λειψάνου του, το οποίο ήταν ακέραιο και ευωδίαζε. Αμέσως τοποθετήθηκε σε µια λάρνακα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Προκόπι της Μικράς Ασίας, όπου συχνά κατέφευγε ο όσιος, όταν ήταν εν ζωή.

Όταν Τούρκοι στρατιώτες λεηλάτησαν την περιοχή, εισέβαλαν και στον ναό του Αγίου Γεωργίου, άναψαν φωτιά στο προαύλιο του ναού και έριξαν το λείψανο για να το κάψουν, αλλά εκείνο δεν έπαθε το παραμικρό!

Το 1881, το δεξί χέρι του Οσίου δωρήθηκε στη Μονή Παντελεήμονος του Αγίου Όρους, για τη συνδρομή της στην κατασκευή του ναού του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου.

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, τον Οκτώβριο του 1924 οι ξεριζωμένοι κάτοικοι του Προκοπίου πήραν μαζί τους ως πολύτιμο κειμήλιο το λείψανο για να τους προστατεύει.

Όταν εγκαταστάθηκαν στην Εύβοια, δημιούργησαν το Νέο Προκόπιο κι έστησαν τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου, όπου βρίσκεται το λείψανό του, το οποίο προσκυνούν αμέτρητοι πιστοί.

