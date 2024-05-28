Φόβοι για νέα κατολίσθηση στην Παπούα Νέα Γουινέα

Οι αρχές στην Παπούα Νέα Γουινέα σπεύδουν να απομακρύνουν από τα σπίτια τους περίπου 7.900 ανθρώπους που κινδυνεύουν εξαιτίας πιθανής νέας κατολίσθησης στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε αξιωματούχος σήμερα.

«Προσπαθούμε να απομακρύνουμε εσπευσμένα» κόσμο, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σάντις Τσάκα, ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην επαρχία Ένγκα. «Κάθε ώρα ακούμε βράχους να σπάνε. Είναι σαν βόμβα, ή σαν πυροβολισμός, και βράχια συνεχίζουν να πέφτουν», πρόσθεσε.

Χθες Δευτέρα, οι αρχές αποκάλυψαν ότι κατολίσθηση «έθαψε ζωντανούς πάνω από 2.000 ανθρώπους» σε υψίπεδα της χώρας του Ειρηνικού τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ζητώντας βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

