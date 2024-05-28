Την πεποίθησή του ότι « το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών, και το αποτέλεσμα, που θα φέρουμε, θα είναι ξανά έκπληξη για τους δημοσκόπους» , εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη μεταμεσονύκτια εκπομπή του MEGA «Μεγάλη Εικόνα». Αναφερόμενος στο διακύβευμα των ευρωεκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Είναι καλό για την πατρίδα μου να έχει μια σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στο 41% και όχι μια lifestyle αντιπολίτευση, που είναι μάννα εξ ουρανού για τον κ. Μητσοτάκη. Απέναντι στους αλυτρωτισμούς της Βόρειας Μακεδονίας, μας είπαν να έρθουν τώρα προς κύρωση τα πρωτόκολλα. Αυτογκόλ από τα αποδυτήρια. Μετά μίλησαν για μηδενικό ΦΠΑ, και απαντά η Νέα Δημοκρατία "εντάξει έχουμε ακρίβεια, αλλά οι άλλοι μας πάνε στη χρεοκοπία". Ούτε χρεοκοπία, ούτε ακρίβεια. Λύσεις, πρόγραμμα, σοβαρότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πιέσει στρατηγικά σε κανένα θέμα την κυβέρνηση. Πείτε μου μια ήττα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι αποτέλεσμα του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ», ασκώντας δριμεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πύκνωσε την οξεία επίθεσή του στην κυβέρνηση για την ακρίβεια με τη φράση «Τρίποντο στην ακρίβεια από την κυβέρνηση, αλλά airball στις λύσεις» και υποστήριξε ότι «ξεκίνησε ένα πάρτι συμφερόντων και κερδοσκοπίας. Η εγκληματική αδράνεια της κυβέρνησης που αποδεικνύεται από το εξής δεδομένο: μέχρι το φθινόπωρο του 2022 στη χώρα μας ο γενικός πληθωρισμός ακολουθούσε παράλληλα τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα, ενώ μένει σταθερός ο γενικός πληθωρισμός εκτινάσσεται ο πληθωρισμός των τροφίμων», συμπλήρωσε .«Επειδή είναι ανίκανη η κυβέρνηση να εξασφαλίσει με ελέγχους ότι θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στους καταναλωτές, θα πληρώνει πολλαπλάσιο κόστος ο λαός;» αναρωτήθηκε με νόημα.

Πρότεινε ως λύση να μειωθεί ο ΦΠΑ τρεις μονάδες για να πέσουν οι τιμές στα τρόφιμα και κατόπιν πρέπει να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι και βαριά πρόστιμα σε όσους δεν μεταφέρουν αυτήν τη μείωση στο ράφι. Βολεύει τον κ. Μητσοτάκη να απαντά σε λύσεις μη εφαρμόσιμες» σχολίασε ως προς την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μηδενισμό του ΦΠΑ.

Για την επιστολή του πρωθυπουργού στην πρόεδρο της Κομισιόν , ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πώς είναι «ολιγωρία και κοροϊδία να εμφανίζει ο κ. Μητσοτάκης ως δική του πρωτοβουλία της επιστολή προς την κα Φον Ντερ Λάιεν, όταν από το 2020 κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ζητήσει να διερευνηθούν οι εδαφικοί και εφοδιαστικοί περιορισμοί κατά την τιμολόγηση των πολυεθνικών».

Ως προς τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ανέδειξε τις παλινωδίες της Νέας Δημοκρατίας περιγράφοντας τις διαφορετικές γραμμές εντός της κυβέρνησης για το Κόσοβο, την κομματική εργαλειοποίηση της υποψηφιότητας Μπελέρη για να ανακοπούν διαρροές ψηφοφόρων προς τα δεξιά, όπως ομολόγησαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

«Με εντυπωσιάζει η ελληνική διανόηση του Κέντρου. Η Ελλάδα, που όλοι θεωρούμε ότι πρέπει να αναπτύσσει σοβαρή διπλωματία στα θέματα των δυτικών Βαλκανίων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , είναι μαζί με τη Σλοβακία και τον Όρμπαν, ενώ το σύνολο της Ευρώπης στήριξε να καθιερωθεί παγκόσμια ημέρα μνήμης της σφαγής στη Σρεμπρένιτσα; Όλοι αυτοί οι υπερευαίσθητοι κεντρώοι διανοούμενοι δεν είπαν μια κουβέντα » υπογράμμισε .

Σχετικά με τους αλυτρωτισμούς της νέας ηγεσίας στη Βόρεια Μακεδονία, ο κ. Ανδρουλάκης ισχυρίστηκε ότι «είμαστε σε ομηρία γιατί έχουμε μια "κουτσή" συμφωνία χωρίς μηχανισμό επιτήρησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να είχε διαπραγματευτεί καλύτερα τη Συμφωνία των Πρεσπών, η Νέα Δημοκρατία εδώ και πέντε χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα και δεν αντέδρασε ούτε στο γεγονός ότι ο κομματικός συνασπισμός με τον οποίο εκλέχτηκε η νέα Πρόεδρος τιτλοφορείται "η δική μας Μακεδονία"».

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε στην ανάγκη κοινής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας εντοπίζοντας ότι μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή σκηνή.

«Δεν πρέπει να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ευρώπης; Αυτό επιτυγχάνεται έχοντας ευρωστρατό, κοινή εξωτερική πολιτική και αν σταματήσουμε να εξοπλίζουμε αντιπάλους μας» τόνισε.

«Η Νέα Δημοκρατία βολεύεται να απαντά σε "ψεκασμένα" σενάρια για χαμένα βαγόνια και όχι στη σοβαρή αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, που σημειώνει ότι η διαφθορά σχετικά με τη σύμβαση 717 είναι το κλειδί για την τραγωδία των Τεμπών. Ακόμη και η τριμελής επιτροπή, που διόρισε ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξαν ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, τα τρένα δεν θα είχαν συγκρουστεί. Εν έτει 2023 τα τρένα κινούνταν με επίπεδο ασφαλείας της δεκαετίας του '60. Γι' αυτό καταθέσαμε αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής στη βάση του πορίσματος του ευρωπαίου εισαγγελέα. Η Νέα Δημοκρατία το καταψήφισε δείχνοντας την ενοχή της» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης ερωτηθείς για την τραγωδία των Τεμπών.

Ως προς τις παράνομες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι «όποιος μπει εμπόδιο στην απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης».

«Πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ είναι ο κ. Μητσοτάκης και εν τέλει υπεύθυνος να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ. Περιμένω, λοιπόν, να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης. «Είμαι άνθρωπος του προσκηνίου και δεν συνομιλώ με το σκοτάδι. Και ο αγώνας μου γίνεται γιατί το σκοτάδι κέρδισε έδαφος στην πατρίδα μου» συμπλήρωσε. «Όσα είπε ο κ. Καμμένος, αναπαράχθηκαν από την υπόγα του Μαξίμου και από την υπόγα της Κουμουνδούρου. Είναι τυχαίο;» επανέλαβε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

