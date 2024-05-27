Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση στο Λουχάνσκ

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε απόψε στην πόλη Λουχάνσκ, της ομώνυμης ουκρανικής περιφέρειας που προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία, εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Λεονίντ Πάσετσνικ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Πάσετσνικ υποστηρίζει πως οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά διασποράς.

Πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων TASS κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ουκρανικές ιστοσελίδες δημοσιεύονται φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν μια μεγάλη εστία πυρκαγιάς σε κεντρικό σημείο της πόλης Λουχάνσκ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις τελευταίες εβδομάδες τουλάχιστον τρεις

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

