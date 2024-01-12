Καρπενήσι: Πέθανε στον ύπνο της νεαρή νηπιαγωγός

Θρήνος στο Καρπενήσι, στο άκουσμα της είδησης ότι μια νέα γυναίκα 32 ετών, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Πρόκειται για νεαρή νηπιαγωγό που εργαζόταν στην πρωτεύουσα της Ευρυτανίας ως αναπληρώτρια, με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη.

Η άτυχη γυναίκα δεν εμφανίσθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/1) στο σχολείο της και οι συνάδελφοί της ανησύχησαν με αποτέλεσμα να την αναζητήσουν πρώτα τηλεφωνικά και στη συνέχεια στο σπίτι όπου έμενε.

Δυστυχώς οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν με το χειρότερο τρόπο, καθώς την εντόπισαν νεκρή. Από την Αστυνομία που κλήθηκε στο σημείο αποκλείσθηκε η τέλεση εγκληματικής ενέργειας και όλα δείχνουν ότι έφυγε από παθολογικά αίτια πιθανά στον ύπνο της.

Από το ΑΤ Καρπενησίου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.