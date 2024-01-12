Περισσότερα από 45 κιλά κοκαΐνης και όπλα είχε κρυμμένα σπίτι του ένας 45χρονος στο Κορωπί, ο οποίος συνελήφθη από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά την έρευνα εντοπίστηκαν:

45 κιλά και 167,3 γραμμάρια κοκαΐνη, μεταξύ των οποίων 36 τυποποιημένες συσκευασίες που έφεραν εξωτερικά και εσωτερικά διαφορετικό λογότυπο προκειμένου οι εν λόγω ποσότητες να είναι αναγνωρίσιμες,

πολεμικό τυφέκιο τύπου KALASHNIKOV,

πιστόλι με 2 γεμιστήρες και

149 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Προηγήθηκε η σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού μέλους του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαΐνης στο λεκανοπέδιο Αττικής και κυρίως σε Δυτική Αττική και στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών στην περιοχή της Κηφισιάς, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε νάιλον συσκευασία περιέχουσα 17,5 γραμμάρια κοκαΐνης.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης και ο τερματισμός της δράσης τους ήταν απόρροια συστηματικής διερεύνησης, ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριών, φυσικής επιτήρησης και εξακρίβωσης χώρων, στοιχείων ατόμων (profiling), στο πλαίσιο ευρύτερων δράσεων της Δίωξης Ναρκωτικών για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

