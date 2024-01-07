Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε χθες το βράδυ τη Θεσσαλονίκη.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έριξαν δέντρα, κλαδιά και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητα, ενώ παρέσυραν και κάδους απορριμμάτων στο πέρασμά τους.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media, οι κάδοι παρασέρνονται από τους θυελλώδεις ανέμους και κινούνται ανεξέλεγκτοι στο κέντρο της πόλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.