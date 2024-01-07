Λογαριασμός
Κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη: Κάδοι «κάνουν βόλτες» στο κέντρο λόγω των ισχυρών ανέμων - Δείτε βίντεο

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έριξαν δέντρα, κλαδιά και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητα

κάδοι

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε χθες το βράδυ τη Θεσσαλονίκη.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έριξαν δέντρα, κλαδιά και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητα, ενώ παρέσυραν και κάδους απορριμμάτων στο πέρασμά τους.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media, οι κάδοι παρασέρνονται από τους θυελλώδεις ανέμους και κινούνται ανεξέλεγκτοι στο κέντρο της πόλης.

@cryptonx_girl Ολα καλα και στην Θεσσαλονικη 🥹 #θεσσαλονικη #salonika #fypシ ♬ S' Anazito Sti Saloniki - Dimitris Mitropanos
Πηγή: skai.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη κακοκαιρία
