Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Πέμπτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα:

Στις 19:00, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και καθώς και της Παλαιστινιακής Κοινότητας καλούν σε διαμαρτυρία στο άγαλμα Βενιζέλου με αφορμή τη συμπλήρωση 75χρόνων του ΝΑΤΟ αλλά και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον λαό της Παλαιστίνης.

Στις 20:00, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου καλούν σε διαμαρτυρία στην πλατεία Καμάρας με αφορμή τη δολοφονία της 28χρονης από τον πρώην σύντροφό της, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.

