Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αράχοβα Μεσσηνίας.

Νωρίτερα, δόθηκε εντολή εκκένωσης του οικισμού Αράχοβα Μεσσηνίας για προληπτικούς λόγους, χωρίς ωστόσο αυτός να απειλείται άμεσα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόκρημνο και δύσβατο σημείο γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.



Πηγή: skai.gr

