Για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή κατά της συζύγου και της κόρης του καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, ένας 60χρονος Βολιώτης. Μάλιστα, αν δεν ξεκινήσει άμεσα συνεδρίες σε ψυχίατρο, δύο φορές εβδομαδιαίως, θα εκτίσει κανονικά την ποινή του και θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, ο 60χρονος από τη Νέα Ιωνία υπό την επήρεια αλκοόλ απειλεί συχνά την οικογένειά του. «Γεμίζω την καραμπίνα και θα σε σκοτώσω, θα σε βρω όπου κι αν πας» φέρεται να απείλησε τη δεύτερη σύζυγό του, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Η ίδια, μη αντέχοντας το μαρτύριο που ζούσε, τον εγκατέλειψε κι έφυγε από το σπίτι τους λίγο πριν τα Χριστούγεννα.



Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 60χρονο το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, αφού δέχθηκαν καταγγελία ότι εξύβρισε την κόρη του, που διέμενε στο ίδιο σπίτι με τον πατέρα της για να προσέχει τον ανήλικο αδερφό της, αλλά και κατά της συζύγου του, που την απειλούσε με sms.



Όταν ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι, είδε τον 13χρονο γιο του να ασχολείται με το tablet, του το άρπαξε από τα χέρια και το πέταξε πάνω του, καταφέρνοντας να τον τραυματίσει ελαφρά στο αυτί.



Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν από το σπίτι του 60χρονου τέσσερα κυνηγετικά όπλα.



Χθες, στο δικαστήριο, ο 60χρονος κατηγόρησε τη σύζυγό του και την κόρη του, τις χαρακτήρισε άχρηστες και ανίκανες, ενώ είπε ότι δεν κάνουν καμία δουλειά στο σπίτι. Σχετικά με τα απειλητικά μηνύματα στη σύζυγό του, ισχυρίστηκε ότι ήθελε να κάνει πλάκα με τους φίλους του....



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.