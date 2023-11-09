Λογαριασμός
kataggelies@skai.gr: Άνοιξαν τρύπες στα πεζοδρόμια και «ξέχασαν» τρία χρόνια σκαλωσιές σε κεντρικό δρόμο της Καισαριανής - Δείτε βίντεο

Ένας ακόμη κάτοικος της Αθήνας προέβη σε καταγγελία στον ΣΚΑΪ σχετικά με τα «ξεχασμένα» έργα στο κέντρο της πόλης

Πιο συγκεκριμένα, στην Καισαριανή στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και Σεβαστοπούλου στο ρεύμα ανόδου υπάρχει μία τρύπα στο πεζοδρόμιο η οποία έχει ξεχαστεί τρεις ολόκληρους μήνες με αποτέλεσμα να... χορταριάσει.

Από την απέναντι πλευρά παρατηρείται η ίδια εικόνα με σιδερόβεργες να... κοσμούν τη γειτονιά για τρία χρόνια.

Όπως είπαν κάτοικοι στον ΣΚΑΪ αναμενόταν η δημιουργία γηροκομείου ωστόσο αυτό δεν έχει συμβεί έως και σήμερα.

