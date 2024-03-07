Την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο απογευματινό χειρουργείο, όπως ανακοίνωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε, επίσης, ότι στο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διάφορες ρυθμίσεις για τον χώρο της υγείας και τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνεται η ρύθμιση για τη διαγραφή προστίμων σε ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών.

«Είμαι πολύ περήφανος, καθώς θα είμαστε με τον κ. Θεμιστοκλέους την Τρίτη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου θα γίνει το πρώτο απογευματινό χειρουργείο. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχει τις περισσότερες αναμονές και έτσι ο κόσμος που περίμενε θα μπορεί πλέον να χειρουργηθεί» είπε ο κ. Γεωργιάδης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν τα απογευματινά χειρουργεία και στον Ευαγγελισμό.

Πρόσθεσε ότι η ενιαία ψηφιακή λίστα χειρουργείων με τα πρωϊνά και απογευματινά χειρουργεία σε ένα τρίμηνο από σήμερα θα γίνει δημόσια και έτσι ο ασθενής θα μπορεί να βλέπει πως γίνονται τα χειρουργεία με διαφάνεια.

Για την Εκκλησία

Αναφορικά με τις αντιδράσεις τις Εκκλησίας απέναντι σε βουλευτές που υπερψήφισαν τον νόμο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Γεωργιάδης είπε «έχω απέραντο σεβασμό στην Εκκλησία και αντιλαμβάνομαι απολύτως της ευαισθησίες τις ιεραρχίας στο ζήτημα αυτό. Θέλω οι αντιδράσεις να μείνουν σε ένα λελογισμένο επίπεδο και καταδικάζω τη στάση του Μητροπολίτη Κερκύρας που τη θεωρώ απαράδεκτη. Ο βουλευτής βάσει Συντάγματος έχει απεριόριστη ελευθερία έκφρασης και ψήφου για την οποία δεν μπορεί να υποστεί κανενός είδους συνέπεια. Η Εκκλησία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και δεν μπορεί να φέρεται αντισυνταγματικά. Δεν έχει δικαίωμα να αποκλείει βουλευτή του κοινοβουλίου.», επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

Ερωτηθείς για το αν ανοίγει ο δρόμος για τον διαχωρισμό Εκκλησίας – Κράτους ο υπουργός Υγείας είπε ότι «δεν πιστεύω στον διαχωρισμό κράτους και Εκκλησία, καθώς Εκκλησία είμαστε όλοι εμείς».

«Έχουμε διαφορετικούς ρόλους και τη νομοθετική πρωτοβουλία στο κράτος την έχουν οι βουλευτές που εκλέγονται και άρα ο καθένας μας στο πλαίσιο του ρόλου του με σεβασμό ο ένας απέναντι στον άλλον».

Ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας την απόφαση της Εκκλησίας για τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας στη Μονή Πετράκη και όχι στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών είπε ότι «Δεν με ενοχλεί η Κυριακή της ορθοδοξίας καθώς η Εκκλησία έχει δικαίωμα να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την ψήφιση του νομοσχεδίου αλλά δεν έχει δικαίωμα να αποκλείσει κανέναν».

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που συμμετέχω σε μία κυβέρνηση που ανέλαβε να λύσει ένα γόρδιο δεσμό» τόνισε ο υπουργός Υγείας για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης καταστράφηκε και θα βγει τρίτος στις εκλογές λόγω αυτού του νομοσχεδίου καθώς στον πυρήνα των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ η στάση του κόμματος είναι ακατανόητη. Ο κ. Πιερρακάκης επέλεξε ως πρόταση τα μη κερδοσκοπικά μη κρατικά προκειμένου να υπάρξει ευρεία συναίνεση».

«Σέβομαι το ΠΑΣΟΚ γιατί έχει πληρώσει μεγάλο πολιτικό κόστος για να μείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μία μεταρρυθμιστική πολιτική δύναμη και να την μετατρέπει ο κ. Ανδρουλάκης σε αυτό, είναι πολιτικό έγκλημα», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Για την κα. Ασημακοπούλου

Αναφορικά με το ζήτημα των sms και την ευρωβουλευτή της ΝΔ, κα. Ασημακοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «η ιδέα ότι κανένας πολιτικός δεν έχει στείλει μηνύματα κατά την προεκλογική περίοδο με τρόπο που δεν μπορεί να ελέγξει εκατό τοις εκατό, δεν αντέχω την πολιτική υποκρισία. Αντιθέτως πιστεύω ότι ο τρόπος που έχει φτιαχτεί το GDPR για τις εκλογές μπορεί να εξελιχθεί εξαιρετικά προβληματικός για την εξέλιξη των δημοκρατικών διαδικασιών σε όλη την Ευρώπη γιατί με κάποιον τρόπο πρέπει οι υποψήφιοι να επικοινωνούμε με τους ψηφοφόρους».

«Εάν η κα. Ασημακοπούλου έχει κάνει σφάλμα θα το κρίνουν οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει. Δεν είναι σφάλμα καθοσιώσεως κατά τη γνώμη μου. Η κα. Ασημακοπούλου υπήρξε μία εξαιρετική ευρωβουλευτής και σκοπεύω να την ξαναψηφίσω διότι έδωσε μάχες στο ευρωκοινοβούλιο. Η Άννα αξίζει να είναι στο ευρωκοινοβούλιο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει διαρροή από το υπουργείο», πρόσθεσε.

Για την εταιρεία του κ. Κασσελάκη

«Ο κ. Κασσελάκης την έχει πατήσει. Ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που απαγορεύει να έχει έστω μερίδιο σε αλλοδαπή εταιρεία, που είναι βλακώδης για εμένα. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε για να πιάσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα γιατί δήθεν είχαν εταιρεία στο εξωτερικό και τελικά δεν είχε θέμα ο Κυριάκος και έπιασαν τον Κασσελάκη. Οι άνθρωποι είναι κωμωδία» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης ερωτηθείς για την εισαγγελική έρευνα για την εταιρεία του κ. Κασσελάκη.

«Ο νόμος λέει αρχηγός κόμματος και προφανώς υπάρχει ποινικό αδίκημα. Δεν φτάνει που έχει εταιρεία αλλά πήρε και λεφτά το κόμμα από την αλλοδαπή εταιρεία και έτσι έμπλεξε όλο το κόμμα. Και να πουλήσει την εταιρεία δεν αλλάζει κάτι. Και όλο αυτό ξεκινάει από καταγγελία του πρώην οικονομικού διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο υπουργός Υγείας.

Αναφορικά με τα κρούσματα μηνιγγίτιδας στην Πάτρα, ο κ. Γεωργάδης είπε ότι υπάρχει ανησυχία αλλά όχι πανικός.

