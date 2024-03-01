Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους 1.050.832,75 ευρώ και 23.000 δολαρίων εντοπίστηκε από από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος μετά από έλεγχο φορολογικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων σε -2 άτομα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, προέβησαν σε έλεγχο των φορολογικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, για τα φορολογικά έτη 2019-2022, σε δύο άτομα, τα οποία δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα και όπως προέκυψε:

για τον πρώτο διαπιστώθηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη προερχόμενη από αδικαιολόγητη πηγή, την οποία ο έλεγχος θεωρεί μη δηλωθέν εισόδημα, συνολικού ύψους 774.890,75 ευρώ και 23.000 δολαρίων,

ενώ για το δεύτερο, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη προερχόμενη από αδικαιολόγητη πηγή, την οποία ο έλεγχος θεωρεί μη δηλωθέν εισόδημα, συνολικού ύψους 275.942 ευρώ για τα φορολογικά έτη 2019-2022.

Ενημερώθηκε η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για την βεβαίωση σχετικών παραβάσεων και σε συντρέχουσα περίπτωση την απευθείας υποβολή μηνυτήριας αναφοράς προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: skai.gr

