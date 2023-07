Κιλκίς: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Περικλή Στεφανίδη που σκοτώθηκε στην πτώση του Canadair Ελλάδα 16:36, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η εκκλησία έχει γεμίσει από λευκά στεφάνια - Σε κλίμα οδύνης φίλοι και συγγενείς συρρέουν για να πουν το τελευταίο αντίο στον 27χρονο