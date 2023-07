Την Παρασκευή στα Χανιά η κηδεία του σμηναγού Χρήστου Μουλά - Το παρών θα δώσει η Κατερίνα Σακελλαροπούλου Ελλάδα 14:45, 26.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η κηδεία του Αποκορωνιώτη πιλότου θα τελεστεί στην εκκλησία του Αγίου Σεργίου, στις 11 το πρωί στο Γαβαλοχώρι