Αναζωπύρωση στα καμένα της Λαμίας - Σε αυξημένη ετοιμότητα οι δυνάμεις πυρόσβεσης Ελλάδα 15:56, 27.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μία εστία στο κομμάτι πάνω από το Νεκροταφείο της Ξηριώτισσας, κινητοποίησε την Πυροσβεστική με ρίψεις από τα PZL