Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από Κηφισιά, μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο, από Αιγάλεω μέχρι και τα ΚΤΕΛ λόγω σύγκρουσης τεσσάρων οχημάτων νωρίτερα, στη δεξιά λωρίδα, πριν την έξοδο για Λιοσίων.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Αλιμο.

Πηγή: skai.gr

