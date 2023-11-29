Λογαριασμός
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό: Καραμπόλα 4 οχημάτων στην άνοδο - Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή

Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από Κηφισιά, μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο, από Αιγάλεω μέχρι και τα ΚΤΕΛ λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων στη δεξιά λωρίδα, πριν την έξοδο για Λιοσίων - Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά

Κηφισός

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από Κηφισιά, μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. 

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο, από Αιγάλεω μέχρι και τα ΚΤΕΛ λόγω σύγκρουσης τεσσάρων οχημάτων νωρίτερα, στη δεξιά λωρίδα, πριν την έξοδο για Λιοσίων.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Αλιμο.

