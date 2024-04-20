Κακοκαιρία εξπρές πλήττει από χθες το βράδυ τη χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις. Στο επίκεντρο τη νύχτα βρέθηκαν οι «ταλαιπωρημένες» Θεσσαλία και Μαγνησία καθώς και τα νησιά των Βορείων Σποράδων, Σκιάθος και Σκόπελος, χωρίς όμως ευτυχώς να προκληθούν καταστροφές.

Σύμφωνα με τον ανατποκριτή του ΣΚΑΪ, Πάνο Γαρουφαλιά, ,από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κακοκαιρία δεν φαίνεται να προκάλεσε σοβαρά προβλήματα.

«Η προσπάθεια μέχρι τώρα απέδωσε» δήλωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου από το συντονιστικό κέντρο των επιχειρήσεων στη Θεσσαλία ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Βασίλης Κικίλιας.

«Ήμασταν όλοι εδώ συντονισμένοι και οργανωμένοι» ανέφερε ο κ. Κικίλιας, τονίζοντας ότι όλοι φορείς κατάφεραν και περιόρισαν τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε προληπτικά τα ξημερώματα ένα ζευγάρι Ισραηλινών από το Λιμνιώνα, στον Δήμο Ζαγοράς, οι οποίοι φοβήθηκαν από παρακείμενο χείμαρρο που είχε φουσκώσει- αυτή ήταν και η μοναδική κλήση που δεχθηκε για συμβάν.

Χθες βράδυ λόγω της ισχυρής βροχής κάποιοι δρόμοι στην Καρδίτσα πλημμύρισαν, ενώ χιόνισε στο Περτούλι .

Στην περιοχή της Μαγνησίας το φαινόμενο χτύπησε με σφοδρότητα μέσα την νύχτα το Νότιο Πήλιο με κάποιους δρόμους να γεμίζουν νερά αλλά φαίνεται πως η περιοχή άντεξε .

Στη πόλη του Βόλου είχαμε κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης που αποκαταστάθηκαν.

Με το πρώτο φως της ημέρας ο κρατικός μηχανισμός που ήταν επί ποδός την νύχτα θα ερευνήσει αν υπάρχουν κατολισθήσεις στο ορεινό δίκτυο και κυρίως στο Πήλιο που δέχθηκε πολλά χιλιοστά βροχής.

Φωτ. Αρχείου - Πλημμύρες στον Βόλο από την κακοκαιρία Ντάνιελ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.