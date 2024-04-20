Με έντονο ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες ακινήτων και γοργούς ρυθμούς προχωρά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», που χρηματοδοτεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς ήδη από την πρώτη εβδομάδα, που άνοιξε η πλατφόρμα για τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν 343 εγκρίσεις, από τις συνολικά 573 εγγραφές. Σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έχουν απορριφθεί 190 αιτήσεις, ενώ ακόμη 40 είναι υπό ένσταση. Σημειώνεται δε ότι το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι να δεσμευτεί το ποσό των 50 εκατομμυρίων.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το εν λόγω πρόγραμμα αφορά ανακαινίσεις και επισκευές, σε περίπου 12.500 κενές κατοικίες με σκοπό να διατεθούν στη συνέχεια για μακροχρόνιες μισθώσεις. Το ανώτερο ποσό της επιδότησης θα ανέρχεται σε 4.000 ευρώ με δυνατότητα προκαταβολής του 50% και για πρώτη φορά οι επιδοτούμενες δαπάνες, αφορούν λειτουργικές επισκευές και εργασίες ανακαίνισης.

Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης το ακίνητο υποχρεωτικά πρέπει να εκμισθωθεί για τρία τουλάχιστον χρόνια σε ιδιώτη. Το πρόγραμμα διεξάγεται με τη συνδρομή και την επίβλεψη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα, κατά την κυβέρνηση, θα κάνει προσιτή την κατοικία για χιλιάδες νέους ανθρώπους, ζευγάρια και οικογένειες, ενώ όπως επισημαίνει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη «ερχόμαστε να επιδοτήσουμε αυτές τις ανακαινίσεις και να προσθέσουμε ένα ακόμη "όπλο" στη στεγαστική πολιτική μας στη μάχη για τη μείωση των τιμών στα ενοίκια».

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας, για ένα ακίνητο με χρήση κατοικίας, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω πέντε προϋποθέσεις:

α) Οι Δικαιούχοι διαθέτουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%.

β) Το ακίνητο (διαμέρισμα ή μονοκατοικία) έχει έκταση κύριων χώρων έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή (δηλαδή εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού ή εντός ζώνης οικισμού όπου υφίστανται ειδικοί όροι δόμησης).

γ) Οι Δικαιούχοι έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000€ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000€. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των συζύγων ή των μερών συμφώνου συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων.

δ) Το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών.

ε) Οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους τα τελευταία 5 έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους, δηλαδή από 1.1.2019 και εφεξής.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες, υλικά, άδειες

Ενδεικτικά στις δαπάνες μπορούν να περιληφθούν οι εργασίες για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες. Επίσης, προβλέπονται οι δαπάνες για αγορά των αναγκαίων υλικών, δαπάνες για τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις εργασίες και δαπάνες μηχανικού για τυχόν εκδόσεις αδειών, εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας του Προγράμματος στην Ψηφιακή Πύλη https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/epidoteseis-politon/anakainizo-noikiazo .

Τα περισσότερα πεδία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα. Ο δικαιούχος επιλέγει ή συμπληρώνει όλα τα υπόλοιπα κενά πεδία.

Τα στοιχεία που απαιτείται να γνωρίζει και να υποβάλει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της Αίτησης είναι ενδεικτικά:

• Ο / οι ΑΤΑΚ του ακινήτου, η ένταξη του οποίου επιδιώκεται

• το προϋπολογιζόμενο ύψος της συνολικής δαπάνης ανακαίνισης χωρίς περαιτέρω δικαιολογητικά

• τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου)

• έναν ενεργό αριθμό λογαριασμού πληρωμών (IBAN) παρόχου υπηρεσιών πληρωμής (Π.Υ.Π.) που λειτουργεί στην Ελλάδα, του οποίου είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Μέσα από την πλατφόρμα οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πορεία της αίτησης και της επιδότησής τους.

Χρήσιμες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

• Εάν δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο οιοδήποτε υποχρεωτικό πεδίο της αίτησης που αφορά στο επιλεχθέν ακίνητο (όπως ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος), ο αιτών διορθώνει την έλλειψη στην αρμόδια Αρχή (π.χ. ΑΑΔΕ) και στη συνέχεια εισέρχεται εκ νέου στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος για την υποβολή της Αίτησης.

• Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ελέγχονται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είτε μέσω διαλειτουργικότητας με τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα είτε με προσκόμιση στην ΔΥΠΑ των δικαιολογητικών που τυχόν θα ζητηθούν.

• Ο αιτών ενημερώνεται για την έγκριση της αίτησής του και την υπαγωγή του στο Πρόγραμμα ή για την απόρριψη της αίτησής του για το επιλεγέν ακίνητο, με έκδοση αμέσως και αυτομάτως εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.

• Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 10 ημερών σύμφωνα με τις οδηγίες της Πλατφόρμας.

• Εάν δεν εμφανίζεται ούτε εγκριτική ούτε απορριπτική απόφαση, η αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας από την αρμόδια Διεύθυνση της ΔΥΠΑ, οπότε ο αιτών θα λάβει εξατομικευμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Η προκαταβολή καταβάλλεται άμεσα στον λογαριασμό του δικαιούχου και από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, ο δικαιούχος μπορεί να προβαίνει στις δαπάνες ανακαίνισης ή επισκευής.

• Οι δαπάνες πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνον με ηλεκτρονικό τρόπο, με μία ή περισσότερες χρεωστικές, πιστωτικές ή/και προπληρωμένες κάρτες πληρωμών, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν στο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου από τον Π.Υ.Π., όπου ο δικαιούχος διατηρεί τον ΙΒΑΝ, τον οποίο δήλωσε στην αίτησή του.

• Προβλέπονται κυρώσεις για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν συμμορφωθεί με τις ρυθμίσεις του Προγράμματος ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν ανάκληση και επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της επιδότησης ή/και της προκαταβολής και απένταξη από το Πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.