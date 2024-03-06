Κηφισός: Σύγκρουση δύο φορτηγών και ΙΧ αυτοκινήτου – Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων

Σύγκρουση δύο φορτηγών και ενός ΙΧ αυτοκινήτου σημειώθηκε πριν από λίγο στην λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων, ρεύμα προς Πειραιά στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Προληπτικά επρόκειτο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο δύο βρέφη.

Στο σημείο της σύγκρουσης και προς τα πίσω, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων που φτάνει μέχρι και μετά την Αττική Οδό, στο ύψος της Κηφισιάς.

Στο αντίθετο ρεύμα, προς Λαμία, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τη Λ. Αθηνών μέχρι και την Νέα Ιωνία.

