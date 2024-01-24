Περισσότερα από 195 κιλά κάνναβης μετέφερε ένας 67χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Κιάτο από αστυνομικούς του τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ύστερα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει αστυνομικοί της Ασφάλειας Κορίνθου, σταμάτησαν στον αυτοκινητόδρομο, Αθηνών - Πατρών, στο ύψος του Κιάτου, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 67χρονος.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο 145 συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 195,06 κιλών.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, υπολογίζεται πως ο συλληφθείς θα αποκόμιζε από την εγκληματική του δράση, περίπου 600.000 ευρώ.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 67χρονος είχε κλαπεί στις 13 Σεπτεμβρίου του 2023 από περιοχή της Αττικής, ενώ έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Επίσης, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 67χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κορίνθου, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

