Περίπου 300 άτομα, φοιτητές και μαθητές ΓΕΛ έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά προκειμένου να διαδηλώσουν κατά του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο κρατώντας πανό και πλακάτ τα οποία αναγράφουν συνθήματα κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ιδιαιτέρως βεβαρημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην 34ου Συντάγματος Πεζικού.

Πηγή: skai.gr

