Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή της τοπικής κοινότητας, Πλουτοχώρι, της Ηλείας, για τον εντοπισμό του 45χρονου οδηγού αυτοκινήτου που παρασύρθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από ορμητικά νερά χειμάρρου, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Στις έρευνες μετέχουν 28 άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα και πυροσβέστες από υπηρεσίες της Ηλείας, μαζί με 11 οχήματα, που προσπαθούν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο 45χρονο.

Οι συγκεκριμένες έρευνες επικεντρώνονται σε όλο το μήκος του χειμάρρου της Κόβιτσας, όπου υπάρχουν πολλά φερτά υλικά, αλλά και σε σημεία δίπλα από τον χείμαρρο.

Παράλληλα, επεκτείνονται προς τον Αλφειό ποταμό, τις παρόχθιες περιοχές, αλλά και τις εκβολές του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

