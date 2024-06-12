Μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με εγκύκλιο, που εξέδωσε χθες, Τρίτη, απευθύνει αυστηρή σύσταση στους εργοδότες να προβούν τόσο στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, όσο και σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής (12:00-17:00), όπου αυτό κριθεί, κατά περίπτωση, απαραίτητο, για την αποφυγή των φαινομένων θερμικής καταπόνησης, υπό συνθήκες καύσωνα.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της διάταξης επιβάλλεται στην επιχείρηση από την Επιθεώρηση Εργασίας χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπ' όψιν και την από 3 Ιουνίου του 2024 (αριθ. πρωτ. 34666) σχετική εγκύκλιο «πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη νέα εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκε, προβλέπονται τα εξής:

Υποχρεωτική παύση εργασιών

α) Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται κυρίως στην Αττική, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Θεσσαλία, που, σύμφωνα με το από 10.06.2024 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα 12:00-17:00, τις ημέρες Τρίτη 11/6/2024, Τετάρτη 12/06/2024 και Πέμπτη 13/06/2024, σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο. Ενδεικτικά, αναφερόμενες εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα (delivery) κ.λπ., όταν η θερμοκρασία είναι ίση ή ανώτερη των 40 βαθμών Κελσίου.

β) Ειδικά, για εργασίες σε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη η υποχρέωση του ανωτέρω εδαφίου ισχύει για θερμοκρασία που να διαμορφώνεται σε τιμή άνω των 38 βαθμών.

γ) Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο της παύσης εργασιών διανομής, μπορεί να διατηρείται ενεργή η επιλογή της παραγγελιοληψίας με παραλαβή του χρήστη απευθείας από το κατάστημα (takeaway), καθώς και ενδεχόμενη δυνατότητα να εκτελείται διανομή με οχήματα ιδιωτικής χρήσης, εκτός των δικύκλων και λοιπών μέσων του προηγούμενου εδαφίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 2696/1999, υπό ειδικότερους όρους ή προϋποθέσεις, εφόσον διαθέτουν κλιματισμό.

δ) Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των λοιπών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων της υπ' αριθμ. 34666/03/06/2024 εγκυκλίου «πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων», συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

ε) Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας διάταξης επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Τηλεργασία

Για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ειδικά δε στις περιπτώσεις έκθεσής τους σε επιβαρυντικές συνθήκες στις περιοχές που, σύμφωνα με το από 10/06/2024 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, δίδεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας, εφόσον είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας τους.

Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης στις περιοχές που, σύμφωνα με το από 10/06/2024 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες (κυρίως για Αττική, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Θεσσαλία) και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Κλειστοί βρεφικοί-παιδικοί σταθμοί στον Δήμο Αθηναίων

Αν και αρχικά ο Δήμος Αθηναίων είχε ανακοινώσει ότι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν με περιορισμένο ωράριο, τελικά ύστερα από επανεκτίμηση της κατάστασης και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να καταγραφούν στην πόλη, αποφασίστηκε όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί (δημοτικοί και ιδιωτικοί) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, να μην λειτουργήσουν σήμερα Τετάρτη (12/6) και αύριο Πέμπτη (13/6).

Κλειστά δημοτικά στον Δήμο Αθηναίων

Αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός του δήμου, για σήμερα Τετάρτη 12 Ιουνίου και αύριο Πέμπτη 13 Ιουνίου, ενόψει του επικείμενου καύσωνα. Για την Παρασκευή 14 Ιουνίου η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί την Πέμπτη ανάλογα με το δελτίο επικινδυνότητας.

Θυμίζουμε πως ο δήμος Αθηναίων έχει ανακοινώσει ότι για το ίδιο διήμερο αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία και όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός του δήμου, ενώ για την Παρασκευή 14 Ιουνίου η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί την Πέμπτη ανάλογα με το δελτίο επικινδυνότητας.

Θεσσαλονίκη: Αλλαγή ωραρίου σε νηπιαγωγεία και δημοτικά στον κεντρικό δήμο

Με απόφαση του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του δήμου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Ιουνίου μέχρι τις 11.30 π.μ. εξαιτίας των αυξημένων θερμοκρασιών που προβλέπονται. Προκειμένου να μη διαταραχθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός τα σχολεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας. O δήμος Θεσσαλονίκης παρακαλεί τους γονείς να επικοινωνήσουν με τους διευθυντές των σχολείων, ώστε να δηλώσουν περιπτώσεις αδυναμίας παραλαβής των παιδιών τους στην προγραμματισμένη ώρα.

Εξάλλου, ο δήμος Πέλλας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων, την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Ιουνίου, λόγω καύσωνα.

Κλειστά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία για δύο μέρες στον δήμο Βόλου

Κλειστά θα μείνουν όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή νηπιαγωγεία και δημοτικά, σε όλη την έκταση του δήμου Βόλου, καθώς και το ΕΕΕΕΚ Νέας Ιωνίας, για τις δύο επόμενες ημέρες, δηλαδή σήμερα Τετάρτη 12/06/2024 και αύριο Πέμπτη 13/06/2024, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και των συνθηκών καύσωνα που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή.

Επίσης από τον δήμο Βόλου λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών από το ισχυρό κύμα καύσωνα, ειδικά για όσους στερούνται κλιματισμού στα σπίτια τους και για τον λόγο αυτό ο δήμος Βόλου λειτουργεί μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, τις εξής δομές:

· Το ΚΑΠΗ Θεόφιλος, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου,

· Το Κοινωνικό Κέντρο Αgivn Αναργύρων, Αραχώβης - Μπότσαρη.

Ακόμη αναφέρεται ότι σε περίπτωση που το κύμα καύσωνα συνεχιστεί, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για ενδεχόμενη παράταση των έκτακτων μέτρων.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κορινθία, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Λάρισα και Μαγνησία

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) για τις παρακάτω περιοχές της χώρας:

* Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας)

* Περιφέρεια Αττικής

* Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα πραγματοποιηθούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Επιπλέον το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες για τον καύσωνα

Παράλληλα, συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών απευθύνει η ΓΓΠΠ.

Στις περιοχές όπου προβλέπεται η επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών, η Γραμματεία εφιστά την προσοχή στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υγείας, όπως θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:

* Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

* Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά υφάσματα.

* Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.

* Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.

Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr και στο ακόλουθο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα»:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%97%CE%93465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-%CE%97%CE%9A%CE%9D?inline=true

Ειδικότερα θέματα που αφορούν την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων δίνονται στο ακόλουθο έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων»:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%931%CE%9D46%CE%9D%CE%9B%CE%94%CE%93-%CE%A9%CE%9F6?inline=true

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων που καλύπτει τις ακτές της Αφρικής και την Κεντρική Μεσόγειο και συνοδεύεται από πολύ θερμές αέριες μάζες επεκτείνεται ανατολικότερα και θα προκαλέσει στη χώρα μας πολύ υψηλές θερμοκρασίες έως και την Παρασκευή (14-6-2024). Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, σε περιοχές που δεν επηρεάζονται από τη θαλάσσια αύρα.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

