Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να την αποκρούσει, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας της Ουκρανίας μέσω Telegram.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδει πως ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στους αιθέρες του Κιέβου και των περιχώρων του.

Κηρύχθηκε συναγερμός σε περιοχές απ’ άκρου σ’ άκρο της Ουκρανίας μετά τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

